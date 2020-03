Se închid șantierele din Irlanda Ministrul Sanatații Simon Harris a reiterat inca odata ca sectorul construcțiilor nu face parte din cele esențiale.Majoritatea șantierelor trebuie inchise pana pe 12 aprilie, asta daca nu cumva construiesc ceva care sa ajute la combaterea pandemiei, a spus Simon Harris intr-un interviu la Newstalk.El a dat cateva exemple de construcții care ar putea continua: construcții modulare pentru spitale, reconversia hotelurilor in spații de tratament etc Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

