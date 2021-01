Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Ilfov inaspresc restricțiile la inceput de an. Toate restaurantele, cafenelele și salile cu jocuri de noroc vor fi inchise. De asemenea, va fi suspendata activitatea și in cinematografe, instituții de spectacole sau de concerte. Excepție sunt restaurantele și cafenelele din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat relaxarea restrictiilor, incepand de miercuri, 23 decembrie, in tot judetul, ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 din Arges sub 3/1000 de locuitori.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat relaxarea restricțiilor, din tot județul, ca urmare a scaderii incidenței cazurilor de COVID-19 din Argeș sub 3/1000 de locuitori. Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de jocuri de noroc iși vor…

- Incidența cazurilor de Covid-19, de sub 3 la mia de locuitori, inregistrata in municipiul Suceava in ultimele 14 zile a permis Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa treaca orașul din scenariul roșu in cel galben, incepand cu data de 15 decembrie, ora 00.00.In aceeași situație se afla ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis ca incepand de luni seara de la ora 20:00, timp de doua saptamani, tot județul sa intre in scenariu roșu, data fiind rata de incidența cumulata a cazurilor mai mare de 3 la mia de locuitori.

- In muncipiul Iasi precum si in 14 comune se prelungeste, incepand de astazi, suspendarea activitatii in interior pentru restaurante, cluburi si cafenele, dar si pentru salile de jocuri de noroc. Masura se aplica si institutiilor de cultura. Comitetul Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta a mai anuntat…

- Activitatile culturale sunt interzise, pana la o noua decizie a CJSU Constanta.Astazi, 07 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s a reunit la sala "Remus Opreanu", pentru votarea hotararilor nr. 34 si 35…