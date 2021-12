Se închid pârtiile de la cota 2.000, din Sinaia! Partiile de schi din Sinaia, de la cota 2.000, se inchid, din cauza vremii nefavorabile. Umiditatea ridicata și temperaturile scazute duc la formarea chiciurei, cablurile ingheața, iar telegondola nu mai poate funcționa. Instalațiile de transport pe cablu raman inchise pana cand dispar ceața, vantul și chiciura, anunța reprezentanții domeniului schiabil. Acestea au fost disponibile doar in ziua de Craciun, dar de atunci vremea s-a inrautațit. La peste 1800 de metri, vizibilitatea este redusa, iar chiciura s-a depus peste tot. Saptamana trecuta, au fost probleme și la telecabina. Cațiva turiști… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

