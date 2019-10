Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timișoara a anunțat ca indeplinește toate condițiile pentru acreditare. Romania ar putea avea un al doilea centru de transplant cardiac acreditat, dupa cel de la Targu Mureș, care este la acest moment singurul din țara in care se efectueaza astfel de intervenții.…

- Dupa teribilul accident de pe soseaua Timisoara - Sannicolau Mare, soldat cu cel putin un mort si mai mult raniti, o alta nenorocire a avut loc... The post Alta nenorocire pe o sosea din vestul tarii. Circulatie blocata appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut duminica, la Timisoara, liberalilor din Regiunea de Vest a Romaniei sa castige alegerile care vor urma in fiecare localitate, pentru ca PNL are cel mai bun candidat si cea mai buna echipa. "Va cer nu numai sa castigam in fiecare judet, ci va cer, dragi colegi,…

- Se asfalteaza un drum județean. Este vorba despre DJ 592B, intre Șipet și Folea, pe o lungime de 4,14 km, o legatura importanta cu drumul național Timișoara - Moravița. The post Gata cu noroiul și praful. Veste indelung așteptata de locuitorii unor sate din vestul țarii appeared first on Renasterea…

- Importantele branduri producatoare de articole sportive din lume sunt aduse laolalta, in magazinul GRID. Retailer-ul este disponibil din luna septembrie, la Iulius Mall Timișoara, aprte integranta din Iulius Town. Este primul magazin Grid din Timișoara și al șaselea din Romania. Articole sportive de…

- Muzeele din vestul țarii și-au pregatit exponatele lunii pentru vizitatorii care le trec pragul, Muzeul National al Banatului a ales ca exponat al acestei luni o pompa hidraulica de apa portabila pentru pompierii din Timisoara din anii interbelici, al carei motor a fost produs de firma germana DKW,…

- Iulius Town Timisoara, cel mai important proiect lansat in acest an in Romania, a fost inaugurat pe 30 august 2019 de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Ansamblul mixt, primul de acest tip din vestul tarii, reprezinta principala atractie de...

- Proiectul mixt Iulius Town, cel mai mare pol de business și de shopping din vestul țarii, a fost inaugurat, vineri, la Timișoara, in urma unei investiții de 327 milioane de euro, la care se adauga inca 115 milioane de euro pentru construirea celei mai inalte cladiri din Romania. Proiectul mixt Iulius…