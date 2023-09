Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți barbați au fist reținuți de polițiști, pentru ca au furat zeci de panouri fotovoltaice dintr-un parc din Hunedoara. La data de 01 septembrie 2023, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de administratorul unei societați comerciale, care a reclamat ca, in cursul anului 2023, persoane…

- Daca ți-a trecut prin minte ideea de a investi in parcuri panouri fotovoltaice in Romania, trebuie sa fii sigur ca ai o idee foarte buna! O astfel de investiție este o soluție sustenabila și inovatoare, ce are ca scop producerea de energie electrica. Citește randurile de mai jos și afla ce presupune…

- Uniunea Europeana si guvernul regional flamand al Belgiei vor investi impreuna 1,5 miliarde de euro in firma belgiana de tehnologie de cipuri Imec, potrivit guvernului flamand, citat de Reuters. Imec va folosi investitia pentru a-si extinde instalatia de testare ”in camera curata”, cu cele mai avansate…

- Peste o suta de milioane de euro vor fi investiți de o companie romaneasca pentru edificarea unei fabrici de produse extrudate de aluminiu, pe un teren aflat la Peștișu Mare, județul Hunedoara.

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, se arata in raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza Jantzen…

- Karcher, lider mondial in domeniul tehnologiei de curațare, a investit aproape 100.000 de euro in dotarea cu panouri fotovoltaice a sediului inaugurat anul trecut in Pipera. Pana in acest moment, compania și-a redus costurile pentru consumul convențional cu aproximativ 45%. „Ca parte a strategiei noastre…

- Producatorul american de semiconductori Intel Corp va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru a construi o noua fabrica de cipuri in Israel, a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a precizat ca este vorba de cea mai mare investitie facuta vreodata in Israel, transmite Reuters.

- Un dezvoltator din Danemarca va investi intr-un nou parc fotovoltaic cu o capacitate de 70 MW, in apropierea orașului Teiuș din județul Alba. Proiectul va avea, in final, un caracter „agrovoltaic”, imbinand energia verde cu agricultura.