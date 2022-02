Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a precizat marti ca 1.487 de cazuri de COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana pe 6 februarie. In saptamana 31 ianuarie – 6 februarie au fost confirmate 341 cazuri cu Omicron. „Pana in prezent, dintre cele 1.487 de cazuri…

- Noua subvarianta (BA.2) a COVID-19, supranumita „Omicron invizibil” de unii oameni de știința, a fost depistata și in Romania. Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), in Romania au fost confirmate pana acum, prin secvențiere facuta in laborator, 1.146 de cazuri Covid-19 cu varianta…

- In ce condiții se va termina pandemia de Covid-19. Ce spune Alexandru Rafila? In ce condiții se va termina pandemia de Covid-19. Ce spune Alexandru Rafila? „In aceste trei saptamani am observat ca procentul persoanelor care se interneaza a variat intre 0,5 si 3 la suta – deci mai mic decat analiza facuta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, intrebat daca este posibil si un al saselea val al pandemiei de COVID, ca in biologie nimic nu este imposibil. „„Eu niciodata nu ma hazardez sa spun, ca din punctul de vedere al biologiei lucrurile sunt imposibile. Biologia este foarte surprinzatoare, cateodata”,…

- Actualizare zilnica 09 01 ndash; evidenta persoanelor vaccinate impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a prezentat sambata, 09 ianuarie 2022, bilantul in ceea ce priveste imunizarea populatiei. Potrivit datelor puse la dispozitia…

- Potrivit ultimului raport publicat de Institutul Național de Sanatate Publica, numarul infectaților nevaccinați a fost egalat de numarul infectaților vaccinați. Mai mult, procentul de mortalitate Covid a urcat la 20% in randul vaccinaților. Deși a fost prelungita starea de alerta și au fost introduse…

- Doar puțin peste 25.000 de persoane au ales sa se imunizeze in ultimele 24 de ore, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 16 decembrie, ca exista o varianta tehnica privind certificatul digital COVID, elaborata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, insa aceasta trebuie discutata in coalitie, iar apoi votata in Parlament, informeaza Agerpres.Alexandru…