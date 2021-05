Se deschide turneul de fotbal Trofeul Sfinx U10 Cupa Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Hondurasului, pe 22 iulie, in primul sau meci de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in Grupa B, la Kashima, de la ora locala 20:00 (14:00, in Romania), potrivit site-ului FRF. In aceeasi zi va avea loc partida dintre Noua Zeelanda si Coreea de Sud…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi seara, ca CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei la capatul unui meci disputat, iar formatiei sale nu ii ramane decat sa se pregateasca pentru play-off-ul Ligii I. "A fost finala, un meci foarte disputat, cu un ritm foarte…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, în cursul zilei de luni, stadionul pe care FCSB (liderul ierarhiei) va juca în play-off-ul Ligii 1 meciurile considerate pe teren propriu. Astfel, conform LPF gruparea bucureșteana va juca pe Stadionul Marin Anastasovici, din Giurgiu, partidele…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, 0-0, in derby-ul ultimei etape din sezonul regulat, fiind criticate pentru jocul prestat. Dupa meci, Vasile Miriuța și George Florescu au comentat partida. Cei doi au cazut de acord ca trupa lui Dan Petrescu a fost avantajata de acest egal…

- In perioada 01-26.03.2021 reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor, Cluj, Constanta, Dambovita, Mures, Prahova, Giurgiu si Ilfov, au efectuat controale oficiale la nivelul unitatilor de depozitare a fructelor si legumelor provenite din tari terte si/sau…

- Nicolae Gaicu, primul președinte postdecembrist al PNL Cluj, a murit la vârsta de 98 de ani. El este omul care a deținut carnetul cu numarul 1 al filialei PNL Cluj. Gaicu a fost un liberal înca din tinerețe și a participat la o manifestație anticomunista…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun „unsprezece”.Iata cum arata „Echipa ideala” a etapei a 23-a:PORTARVictor Ramniceanu (FC Voluntari /30 de ani) – Gratie interventiilor sale, ilfovenii sau intors de la Cluj cu un punct. Prinde echipa etapei pentru a doua runda…

- Fundasul Andrei Ionut Peteleu a semnat, marti seara, pentru echipa de fotbal UTA Arad, a anuntat clubul de Liga I pe site-ul sau oficial. Nascut pe 20 august 1992, Peteleu joaca pe postul de fundas dreapta. A facut junioratul la Gloria Bistrita, in culorile careia a debutat…