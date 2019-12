Se deschide sezonul de ski la Arena Platoș Păltiniș Complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș deschide oficial un nou sezon de ski și snowboard cu nocturna de vineri, in 6 decembrie. In ultima saptamana, tunurile de zapada au funcționat la capacitate maxima și cel puțin una dintre partii va fi pregatita pentru deschiderea ce are loc in aceasta saptamana. „Ne-am dorit, ca in fiecare an, sa deschidem complexul de Ziua Naționala insa anul acesta vremea nu a ținut deloc cu noi. A fost o perioada foarte calduroasa, temperatura pamantului și a apei din lacul ce alimenteaza instalațiile de produs zapada au scazut foarte incet, de abia in weekendul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

