Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) incepe vineri, 16 octombrie, judecarea recursului din procesul intentat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) lui Traian Basescu. In septembrie anul trecut, Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitatii…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) incepe vineri, 16 octombrie, judecarea recursului din procesul intentat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) lui Traian Basescu. In septembrie anul trecut, Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitatii…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca s-a facut o execuție la Curtea de Apel București, care a decis ca el a colaborat cu securitatea, și se declara convins ca Inalta Curte de Casație și Justiție va schimba aceasta soluție.

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca s-a facut o execuție la Curtea de Apel București, care a decis ca el a colaborat cu securitatea, și se declara convins ca Înalta Curte de Casație și Justiție va schimba aceasta soluție."În mod cert o sa câștig procesul la Înalta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv o cerere formulata de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul ’10 august’, transmite Agerpres. In urma acestei decizii, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul…

- Procesul in care Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) cere „constatarea calitatii de colaborator al Securitatii” pentru guvernatorul BNR Mugur Isarescu incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti. Procesul incepe la trei luni de la inregistrarea dosarului. ”Colegiul a aprobat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, ca nu ar avea nico problema sa scrie ca nu a colaborat cu Securitatea, pe declaratia care ar trebui depusa daca ar candida la Primaria Capitalei. Basescu considera ca decizia in prima instanta pronuntata de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti…

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…