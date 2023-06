Statul a decis sa intinda o mana de ajutor romanilor care doresc sa-si racordeze casele la rețelele publice de apa și canalizare. Guvernul ofera 10.000 lei pentru o astfel de investitie. Este important de reținut ca finanțarea nerambursabila a efortului de conectare este indirecta. Banii nu ajung la proprietarul locuinței, ci direct la furnizorul de […] The post Se dau 10.000 lei/persoana de la Guvern. Trebuie sa-ti depui dosarul si sa indeplinesti urmatoarele conditii! first appeared on Ziarul National .