Se dă lege: Ani grei de închisoare dacă furi din banii UE Un proiect de lege elaborat de Finanțe stabilește pedeapsa pentru infracțiuni care duc la diminuarea resurselor bugetului UE. Un proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor stipuleaza ca constituie infracțiune si se pedepsește cu inchisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, orice acțiune sau inacțiune comisa in cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier avand ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene prin:a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incompleteprivind TVA;b)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

