Se curata arborii din Gradina Romei

In perioada 1- 5 martie se vor efectua lucrari de toaletare a arborilor din parcul Gradina Romei, in vederea eliminarii ramurilor care ar putea pune in pericol vizitatorii. Lucrarile se desfașoara in urma realizarii unei expertize de catre o firma de specialitate, fiind autorizate de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare. Pentru a evita orice […]