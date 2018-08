Se construiește cel mai frumos MALL din România Dezvoltatorul imobiliar AFI Europe a anuntat ca va investi 120 mil. euro in constructia centrului comercial AFI Brasov, care include 200 de magazine, si in unul din cele doua turnuri de birouri care se vor ridica peste mall. Mallul din Brasov se construieste in locul fostei platforme industriale Hidromecanica, care a ramas un teren de circa patru hectare, achizitionat in 2010 de operatorul hipermarketurilor Cora si vandut in pierdere catre AFI Europe in 2015 pentru 9,7 mil. euro. AFI Brasov va avea o suprata comerciala de 45.000 mp, iar zona de birouri va masura 25.000 mp. Ambele au ca termen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

