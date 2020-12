Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a anunțat marți dimineața ca Alianța USR-PLUS il propune pe Catalin Drula pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Pentru aceasta funcție se lupta, USR-PLUS cu PNL, in negocieri, fiindca și Ludovic Orban iși dorește șefia Camerei. Drula este unul dintre apropiații…

- Parlamentarul bistrițean, Ionuț Simionca, a criticat astazi demisiile anunțate de parlamentari PSD și USR pentru a nu beneficia de pensii speciale, calificand gestul acestora drept „praf in ochii electoratului”. „Am vazut ca unii parlamentari PSD copiaza gestul politic facut de Liviu Dragnea. Așa facut…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a reacționat, pe Facebook, la scurt timp dupa ce Marcel Ciolacu a spus ca va demisiona din Parlament pentru a nu beneficia de pensie speciala. Ponta, fost coleg de partid cu Ciolacu și subordonatul sau in Camera Deputaților, este de parere ca omologul sau din…

- Deputatul PSD Florin Buicu, presedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a vorbit, in exclusivitate despre legea vaccinarii si necesitatea ca ea sa fie adoptata de viitorul Parlament.

- Constituția Romaniei s-ar putea modifica in sensul in care nu ar mai permite condamnaților penali pentru infracțiuni savarșite cu intenție sa ocupe funcții in administrația publica locala, parlament sau președinție. Inițiativa a primit marți raport favorabil in Senat. Astfel, Comisia de Constituționalitate…

- ​Deputatul USR Emanuel Ungureanu va deschide lista de candidați a Alianței USR-PLUS Buzau pentru Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse din alianța. Emanuel Ungureanu și-a anunțat saptamâna aceasta plecarea din USR Cluj într-o alta filiala USR, dupa ce Alianța USR-PLUS Cluj…

- Legea privind violenta domestica a fost modificata. Impacarea partilor nu mai inlatura raspunderea penala! Cel care savarseste violenta domestica nu va mai putea scapa de pedeapsa! Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede ca, in cazul infractiunilor de violenta domestica, impacarea…

- ​Sorin Grindeanu și-a prezentat demisia începând cu data de 16 octombrie de la conducerea ANCOM, autoritatea care arbitreaza piața de peste 3,5 miliarde euro a comunicațiilor electronice, dupa ce devenise incompatibil ca membru și prim-vicepreședinte PSD, iar deputatul USR Catalin Drula…