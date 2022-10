Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de combustibili fosili din Rusia realizate de țarile Uniunii Europene de la inceputul invaziei din Ucraina au ajuns la valori colosale, constituind cu adevarat o ”finanțare” a razboiului. Germania, Turcia, Țarile de Jos și Italia au platit Moscovei cele mai mari sume din Europa, care a bagat…

- Imprumuturile acordate de Fondul Monetar International (FMI) tarilor cu probleme economice au atins la sfarsitul lunii august un nivel record de 140 de miliarde de dolari, relateaza publicatia Financial Times, citata de news.ro.

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- UniCredit, a doua mare banca din Italia, a dezvaluit luni un set de masuri in valoare de pana la 8 miliarde de euro, pentru a atenua problemele firmelor si gospodariilor afectate de preturile record ale energiei si cresterea generalizata a preturilor, transmite Reuters, relateaza News.ro. Fii…

- Anul acesta, asiguratorul francez AXA a realizat o serie de accidente simulate cu mașini electrice in Zurich, Elveția. In urma acestora, compania a elaborat un studiu care arata ca accidentele in care sunt implicate mașinile cu zero emisii sunt mai scumpe și mai periculoase pentru ocupanții altor vehicule.…

- O romanca din Germania iși cauta de trei luni fiul disparut. Urmele lui s-a pierdut intr-o padure din Elveția, așa ca femeia a mers de mai multe ori in zona in speranța ca il va gasi. Povestea ei i-a impresionat pe jurnaliștii elvețieni care au insoțit-o intr-una din calatoriile ei și au scris despre…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- Suma cheltuita de romani pe vacanțe in strainatate ar putea ajunge la 6 miliarde de euro pana la final de an, nivel record, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor BNR din primele cinci luni.