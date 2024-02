Se apropie sfîșitul erei Skype Era in care Skype domina comunicarea in online a apus de multa vreme, dar Microsoft inca il menține in viața cu actualizari neregulate. Acum, o actualizare semnificativa a funcțiilor de mesagerie Skype vine sa sublinieze acest lucru. Microsoft a anunțat Skype Messaging 2.0 pe blogul Skype, care iși propune sa aduca unele caracteristici de utilizare de la servicii concurente precum Discord și Te Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

