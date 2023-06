Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua ediție a Festivalului internațional Orgile cetații se va desfașura in perioada 28 iunie - 6 septembrie 2023, sub patronajul Asociației Culturale Timorgelfest. Programul cuprinde 16 concerte, fiecare unic, care prezinta orga in diferite ipostaze, atat solo cat și alaturi de alte instrumente…

- Cea de-a doua ediție de vara din acest an a Salonului Industriei Ușoare va fi gazduita intre 21 și 25 iunie de Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, producatori și comercianți, care vor oferi spre vanzare, la prețuri promoționale, o gama…

- Biserica „Sfanta Ecaterina” de pe strada Bolyai Janos din Timișoara va gazdui in 28 mai, de la ora 12:00, un concert caritabil susținut de Corul Avocaților din baroul Timiș, dirijat de Mihaela-Codruța Niculescu. Corul și soliștii Maria Istrate, Claudia Azgur și Paul Ciucur vor fi acompaniați de organistul…

- „Noaptea filosofiei”, un eveniment cultural pus la cale de Institutul Francez din Romania, va fi organizat pentru a treia oara la Timișoara in anul in care orașul este capitala europeana a culturii, și totodata va avea loc prima ediție a unui parcurs filosofic la București. La Timișoara, evenimentul…

- Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș gazduiește in perioada 24 – 28 mai prima ediție de vara din acest an a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care vor oferi spre vanzare,…

- Cea de-a V-a ediție a Bienalei Art Encounters, intitulata „My Rhino is Not a Myth. Art science fictions”, care are loc intr-un an special, cand Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, se va desfașura intre 19 mai și 16 iulie, titlul fiind sugestiv pentru cele trei componente ale evenimentului…

- Festivalul Euroregional de Teatru din Timisoara – TESZT organizat de teatrul maghiar timișorean in perioada 21-28 mai, cuprinde nu numai cele 31 de reprezentații de teatru care vor fi jucate atat in sala cat și in spații deschise, ci și ateliere tematice și expoziții cu teme legate de programul Timișoara…

- In perioada 6-9 mai, la Ateneu, va avea loc seria de conferințe a șasea ediție a festivalului de conferințe „Despre lumea in care traim”, organizata de catre Fundația Humanitas Aqua Forte.