Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA (CNAB), care gestioneaza si Aeroportul International ”Henri Coanda” Bucuresti, intentioneaza sa lanseze, in a doua jumatate a acestui an, licitatii pentru operarea activitatilor de retail, alimentatie publica si schimb valutar in cadrul aeroportului. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de CNAB, licitatiile vor viza 21 de spatii pentru retail si 25 de spatii pentru alimentatie publica, cu o suprafata totala de aproximativ 1.500 de metri patrati aferenta profilului retail, respectiv 2.000 de metri patrati pentru alimentatie publica. Spatiile…