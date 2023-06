Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 4 al Municipiului București continua sa implementeze proiecte pentru resistematizarea intregii circulații rutiere in zona de sud a Capitalei. Dupa o serie de acțiuni specifice, finalizate deja pe mai multe artere din Sectorul 4, care au avut un rol extrem de important in vederea asigurarii…

- Incepand cu data de 02 iulie a.c., se vor amenaja sensuri unice pe strazile Alunișului, Ghimpați și Stoian Militaru, dupa cum urmeaza: pe strazile Alunișului și Ghimpați, dinspre Șoseaua Olteniței spre Șoseaua Giurgiului;pe strada Stoian Militaru, dinspre Șoseaua Giurgiului spre Șoseaua Olteniței.Mai…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat joi Directia Nationala Anticoruptie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre primarul Sectorului 3,al Capitalei, a mai multor fapte de coruptie, inclusiv folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, respectiv a infractiunii…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anuntat inceperea sistematizarii strazilor din Cvartalul 3. Siguranța rutiera va crește semnificativ, promite edilul, care anunța mai mult sensuri unice noi.

- Seful CNAIR Cristian Pistol anunta deschiderea circulatiei pe pasajul Oltenita incepand de sambata, de la ora 10:00. ”Circulatia se deschide astazi pe Pasajul Oltenita incepand cu ora 10.00! Legatura dintre Bucuresti si Popesti Leordeni nu va mai intersecta la nivel Centura Capitalei, iar traseul va…

- Imagini uluitoare cu primarul Sectorului 3. Robert Negoița s-a filmat in timp ce ia in brațe un „copac ilegal” și ii transmite un mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Primarul sectorului 3, Robert Negoița, uimește din nou. Edilul s-a filmat pe spațiul desparțitor de pe Bulevardul I.C. Bratianu, unde…

- Capitala noastra este pe cale sa se asemene cu Londra, dintr-un anumit punct de vedere. Un animal cu care londonezii sunt deja obișnuiți apare din ce in ce mai des in București. Este o specie salbatica, prezența sa in oraș fiind, pana acum, o raritate. Animalul care apare din ce in ce mai des in […]…

- Pentru a celebra sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, duminica, 2 aprilie 2023, la București va avea loc tradiționala Procesiune de Florii, la care vor lua parte credincioși, persoane consacrate și preoți din comunitațile și parohiile