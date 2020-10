Stiri pe aceeasi tema

- MEDIMFARM S.A. Ploiesti, companie cu o experiența de peste 30 de ani in domeniul farmaceutic, anunța lansarea pe piața autohtona, in calitate de distribuitor exclusiv pentru Romania, a testelor „Standard Q Covid 19-Ag”. Acestea sunt primele și, pana in acest moment, singurele teste avizate de catre…

- Medicul Alexandru Rafila a declarat joi, dupa ce a anunțat ca va candida din partea PSD la alegerile parlamentare, ca nu este un conflict de interese intre faptul ca va deveni membru al unui partid si ca este membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)Citește și: SONDAJ…

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, profesorul Alexandru Rafila, sustine ca daca numarul de cazuri noi de COVID-19 se va mentine ori va continua sa creasca, locurile la terapie intensiva se pot ocupa rapid. „Suntem in valul doi, e evident pentru toata lumea. Avem o problema…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica 307.930 de noi imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record la nivel global, informeaza Reuters. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in India, SUA si Brazilia, potrivit informatiilor publicate pe site-ul OMS. Bilantul deceselor…

- Dezvaluiri importante despre vaccinul pentru coronavirus. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca apariția acestuia reprezinta cea mai buna modalitate de a combate pandemia de COVID-19. In caz contrar, ar dura peste un deceniu ca populația sa se imunizeze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca raspandirea noului coronavirus in regiunea Asia-Pacific are loc din ce in ce mai mult prin intermediul persoanelor cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani care nu stiu ca sunt infectate pentru ca sunt asimptomatice sau prezinta simptome usoare, potrivit…

- Cazurile de COVID-19 au depasit 16 milioane la nivel global, dintre care un milion s-au inregistrat in ultimele patru zile, potrivit bilantului oficial realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza luni EFE. In pofida eforturilor la nivel international si national, noul coronavirus continua…

- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta toate…