USR files draft on VAT cut from 19 to 5pct on gasoline, diesel and LPG

The opposition Save Romania Union (USR) on Monday filed a draft law on reducing fuel prices by cutting the VAT from 19 to 5 percent for gasoline, diesel and LPG, MP Cristina Pruna announced. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook… [citeste mai departe]