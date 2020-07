Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a declarat, astazi, ca decizia DIICOT in “Dosarul 10 august” va fi analizata. Ea a precizat ca aruncand o privire sumara asupra celor 235 de pagini, cate are ordonanta DIICOT, a constatat ca analiza faptelor din ordonanta "are deschisa procedura contestarii pe cale ierarhica, are deschis accesul la studiul dosarului, precum si posibilitatea examinarii oricarei imprejurari noi, care poate sa determine redeschiderea cercetarilor". "Institutional, va comunic faptul ca acest dosar cunoscut cu denumirea de "10 august" in continuare se deruleaza pentru…