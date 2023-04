Scurgeri de informații din SUA: Încă o țară NATO este dispusă să cedeze flota de MIG-29 Ucrainei Bulgaria si-a declarat disponibilitatea de a oferi Ucrainei flota sa de avioane de vanatoare MiG-29, formata dintr-o escadrila de 16 aparate, potrivit unuia dintre documentele clasificate ale SUA scurse pe internet in ultimele zile, relateaza luni agentiile EFE si Novinite, potrivit Agerpres. O asemenea actiune este insa "dificila", se arata in documentul Pentagonului datat din 23 februarie, intrucat Bulgaria ar ramane astfel fara avioane de vanatoare, cel putin pana la sosirea avioanelor F-16 comandate din SUA, dar a caror livrare este intarziata. Totusi, o alta tara est-europeana care la randul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

