- Un jaf neobisnuit s-a produs pe un aeroport militar din regiunea Rostov din sudul Rusiei, caz care a alertat serviciile de securitate, fiind vorba de o intrare prin efractie la bordul unui aparat de zbor Iliusin Il-80, avion de comanda strategica in timp de razboi nuclear, numit si "avion al Judecatii…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus) a adoptat miercuri o serie de legi care acorda prioritate Constitutiei Federatiei Ruse asupra tratatelor internationale si deciziilor interguvernamentale pe teritoriul Rusiei, relateaza EFE si RIA Novosti, potrivit AGERPRES. Aceste…

- Șapte persoane ramase fara bautura la o petrecere au murit in Rusia dupa ce au baut dezinfectant pentru maini, anunța MEDIAFAX. The Sun scrie ca noua persoane au ramas fara bautura la o petrecere organizata in Tomtor, in estul Rusiei. Petrecareții au baut dezinfectant pentru maini, iar șapte…

- Miniștrii Apararii din Rusia și Turcia, Serghei Șoigu și Hulusi Acar au semnat un memorandum privind crearea unui centru comun de control pentru incetarea focului in Nagorno-Karabah, transmite RIA Novosti cu referire la departamentul militar rus. Șoigu a menționat ca acordul incheiat de liderii Rusiei,…

- Serviciul de informatii externe (SVR) al Rusiei nu dispune de date sigure ca SARS-CoV-2, care a provocat actuala pandemie, ar fi fost obtinut pe cale artificiala, de aceea inclina sa considere ca acesta a aparut pe cale naturala, a declarat vineri seful SVR, Serghei Naraskin, intr-un interviu acordat…

- Numele opozantei belaruse Svetlana Tihanovskaia apare in baza de date cu persoane cautate de catre Rusia, in urma unor proceduri declansate impotriva acesteia in Belarus, anunta Ministerul rus de Interne, potrivit AFP.

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Din cauza creșterii numarului cazurilor de infectare cu COVID-19 in Rusia, frontierele țarii ar putea fi inchise din nou. Aceasta opinie a fost exprimata de primul șef adjunct al comitetului social al Consiliului Federației Valeri Riazanski. De asemenea, el nu a…

- Berlinul a angajat un curs de descurajare a Rusiei, avansand acuzatii nefondate, ultimatumuri si amenintari, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, apreciind in acelasi timp ca tensiunile dintre cele doua tari ar putea fi depasite in beneficiul ambelor parti, relateaza agentiile…