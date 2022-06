Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii companiei feroviare franceze SNCF, care se confrunta cu ”inflatia in crestere si cu absenta unei cresteri generale din 2014 incoace”, vor organiza o greva nationala pe 6 iulie, cu scopul de a cere majorari salariale, au anuntat, vineri, sindicatele, relateaza AFP.

- Noua din zece mariri salariale primite de angajatii romani nu acopera inflatia, iar puterea de cumparare a scazut si cu 50%, releva rezultatele unui sondaj efectuat de o platforma de recrutare, date joi publicitatii.

- Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina au dus la o crestere accelerata a inflatiei, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului National de Statistica, erodand situatia financiara a romanilor.

- Miercuri, 25 mai, la sediul CFR Calatori, Administratia CFR Calatori si organizatiile sindicale reprezentative au semnat noul Contract Colectiv de Munca CCM la nivel de unitate.In corelatie cu solicitarile si atenta la nevoile tuturor angajatilor sai, Administratia CFR Calatori a initiat negocieri concentrate…

- Aproape jumatate dintre angajații romani vor cere o marire de salariu, releva sondajul global intitulat „Workforce Hopes and Fears”. Potrivit acestui studiu, in cazul Romaniei, 40 la suta dintre angajați intenționeaza sa ceara o majorare salariala in urmatorul an. De asemenea, 16 la suta dintre angajații…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ,,Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru…

- Majoritatea angajaților romani (85%) vor sa-și schimbe locul de munca. Jumatate dintre ei s-ar mai gandi in privința demisiei daca ar primi o marire de salariu, arata un nou studiu. Angajații au capatat curaj ca sa faca schimbari in cariera, odata cu revenirea pieței muncii de dupa pandemie, arata datele…

- Talibanii din Afganistan le-au ordonat tuturor angajatilor guvernamentali sa poarte barba si sa respecte un cod vestimentar, in caz contrar riscand sa fie dati afara, au declarat trei surse pentru Reuters. Angajatilor li s-a cerut sa nu isi rada barba si sa poarte vestimentatie locala, formata dintr-o…