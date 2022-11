Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației, a anunțat Marcel Ciolacu, co-președinte al coaliției de guvernare, dupa ședința conducerii acesteia. In același timp liderii coaliției au anunțat ca pensiile vor crește cu 12,5%, la care se adauga ajutoare pentru…

- Taverna Dogarilor face primul pas in susținerea producatorilor locali și refuza sa mai foloseasca materie prima de la mai mult de 100 de kilometri de Bistrița. In acest sens, localul pregatește și o ajustare a meniului: Taverna Dogarilor este primul restaurant din Bistrița care iși propune sa foloseasca…

- In trimestrul doi al acestui an, venitul mediu intr-o gospodarie a fost de 6.241 de lei, iar cheltuielile de 5375, mai precis 2137 lei pe persoana, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Astfel, cheltuielile s-au ridicat la 86,1% din nivelul veniturilor totale. Insa o familie cu doi copii…

- Rata inflației a crescut la 15,3%, in luna august a anului 2022. Cartofii, uleiul și gazele, in topul scumpirilor Rata inflației a crescut la 15,3%, in luna august a anului 2022. Cartofii, uleiul și gazele, in topul scumpirilor In luna august a anului 2022, rata anuala a inflației a crescut la 15.3%…

