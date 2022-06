Stiri pe aceeasi tema

- Pretul ridicat al carburantului i a facut pe romani sa iasa in strada Soferii din tara fac zilnic proteste. Un astfel de protest a avut loc si la Constanta. Protestul de la Constanta Unii soferi au blocat pompele mai multor benzinarii, nemultumiti de pretul carburantilor.Cea mai mica valoare cu care…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut in ședința de Guvern ministerului de Finanțe și ministerului Energiei sa verifice evoluția prețului la pompa. In funcție de rezultatele anchetei, Guvernul va lua o decizie cu privire la carburanți, a mai anunțat premierul.

- Prem-ministrul Nicolae Ciuca a spus joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca are datoria de a proteja cetațenii și mediu de afaceri și a cerut ministerelor de Finanțe și al Energiei sa verifice elementele de preț la carburanți.

- REȘIȚA – Pe emailul redacției a sosit aseara un anunț privind un protest in municipiul Reșița privind creșterea prețurilor carburanților! Mai exact, toți nemulțumiții sunt invitați la un protest pașnic, vineri, in jurul orei 20, cu pancarte, in zona Calnicel, unde vor fi blocate ambele sensuri de mers.…

- Protest din cauza prețului mare al combustibililor in mai multe benzinarii din țara. Au participat șoferi care au bagat in rezervoare cantitați infime de benzina sau motorina. Au blocat astfel pompele, iar cei care chiar voiau sa alimenteze au avut de așteptat.

- Joi, 30 Iunie, de la ora 12.00 șoferii din toata țara, inclusiv șoferii clujeni, vor porni un protest de amploare fața de prețurile la carburanți. Apelul la protest s-a facut pe Facebook, iar deja... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prețurile carburanților au crescut și duminica, incheind o saptamana de scumpiri și de pe o zi pe alta. Prețurile au crescut cu noua bani bani pe litru de data aceasta, de peste doua ori mai mult fața de scumpirile cu care am fost obișnuiți in ultima vreme, potrivit economica.net. Pentru fiecare carburant,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri ca fiecare țara iși face politica de preț și ca din ce știe prețul din Ungaria este plafonat, iar pentru scaderea prețurilor trebuie lucrat la reducerea taxelor, arie care ține de Ministerul de Finanțe.