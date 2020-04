Scrisoarea EMOŢIONANTĂ primită de un medic aflat la izolare în pandemia de coronavirus CORONAVIRUS ROMANIA. In aceste momente, cei mai expuși pericolului sunt medicii aflați in linia intai in lupta cu coronavirusului și mulți dintre ei au luat decizia de a se izola de familie, de teama sa nu-i infecteze pe cei dragi. Printre medicii care s-au mutat practic la spital se afla și doctorul ginecolog Gica Gheorghe, acesta alegand sa se izoleze de soție și fetița. Pe 16 aprilie, medicul a implinit 29 de ani, insa a avut parte de o aniversare mai speciala, departe de cei dragi… BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 20 aprilie. 190 noi cazuri de COVID-19. Numarul imbolnavirilor a ajuns la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "PE TOATA PERIOADA DECRETARII STARII DE URGENȚA, conform prevederilor legale in vigoare: - se suspenda consultațiile programate și programabile, consulturi sau tratamente care nu sunt obligatorii și care pot fi reprogramate, pentru specialitațile clinice și medicina de familie. Sunt exceptați…

- La Suceava a fost lansata campania „Fondul de Solidaritate - Fii aproape de departe", o inițiativa civica care are ca scop sprijinirea persoanele varstnice fara familie sau fara alte forme de sprijin. Au raspuns apelului la solidaritate Televiziunea Intermedia, o parte din societatea ...

- Cadrele medicale duc o lupta extrem de dificila cu noul virus COVID-19, iar unii dintre ei ajung sa se îmbolnaveasca chiar ei în dorinta de a ajuta si a tratat bolnavii care ajung în spital. Pe lânga pacientii depistati cu noul coronavirus, în spitale mai exista si persoane…

- Daniela Buzatu locuieste in Italia de 12 ani. Ea este rezidenta in provincia Cremona, din Lombardia și marți a fost diagnosticata cu coronavirus dupa ce mai multe zile la rand s-a simțit rau. Potrivit rotalianul.ro, culmea, testul cu rezultatul pozitiv la coronavirus i-a fost facut cand deja…

- O familie din Constanta care s-a intors recent din Italia si a intrat in carantina reclama modul in care a fost tratata de catre autoritatile de la malul marii: adultii si copiii au stat ore intregi in masina, iar acum isi iau singuri temperatura.

- Viorel și Veronica Stegaru fac inconjurul internetului dupa ce au aparut la televizor cu un caz ce a atras imediat atenția telespectorilor. Pentru ca viața la București se pare ca este una foarte buna, soții Stegaru și-au intalnit fetița dupa 5 saptamani de cand au plecat de acasa.

- Un grav accident rutier s-a produs joi seara pe DN2 E 85, intre localitatile Spataru si Costesti. Evenimentul in care au fost implicate doua autoturisme s-a soldat cu ranirea a patru persoane, intre care si un copil.

- Artistul a postat prima imagine cu fetita lui, pe Instagram, unde o tine in brate, iar alaturi a scris si un mesaj emotionant. „Cuvintele nu-și au rostul… și nici nu le gasesc pe alea potrivite, daca sunt unele. Acum suntem o familie!”, a scris Matteo la descriere. Fanii s-au bucurat…