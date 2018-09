Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anuntului postat pe SEAP, Primaria Capitalei achizitioneaza 2.000 de fluiere pentru „indeplinirea in bune conditii a misiunilor specifice in situatii de urgenta desfasurate de catre ISU Bucuresti-Ilfov”. Valoarea unui singur fluier este de 39 de lei, astfel ca suma totala se ridica la 78.000…

- Primaria Capitalei va oferi 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii ar reprezenta, de fapt, o decontare a cheltuielilor…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- "In planul integrat pentru calitatea aerului avem incluse mai multe masuri pentru a lupta cu fenomenul poluarii. Dorim sa avem cat mai putine autoturisme personale poluante in Bucuresti. Exista un program la nivelul Guvernului, dar am vrut sa avem un program si la Primaria Capitalei. Este vorba de…

- Primaria Capitalei vrea sa repare Podul Straulesti de la iesirea din Capitala, la peste trei luni de cand o parte a acestei constructii s-a prabusit. Daca va fi aprobata de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, investitia se va ridica la peste 3 milioane de lei.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, joi, infiintarea unei noi administratii in cadrul Municipalitatii, respectiv Administratia Cladiri Rezidentiale si Administrative, care se va ocupa de lucrarile de investitii pentru cladirile rezidentiale si administrative.

- Comisia precizeaza, intr-un punct de vedere remis G4Media.ro, ca Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro. ”Serviciile Comisiei urmaresc indeaproape procesul de adoptare a Codului administrativ in Romania, deoarece aceasta initiativa…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va discuta in sedinta din 14 iunie un proiect care prevede acordarea de consultatii stomatologice si alocarea de bani pentru aplicarea de aparate ortodontice elevilor din scolile bucurestene. Conform proiectului, de aceste facilitati a urma sa beneficeze…