Scrisoare anti-Dragnea. Rădulescu: Au nişte interese personale „O privesc pe de o parte cu sila, pe de alta parte cu ingrijorare, criticand neconduita si atitudinea nestatutara a colegilor, care transmit astfel de scrisori publice. „Am vazut ca se pozitioneaza o parte ca discutiile vizavi de abuzurile care s-au facut in justitie au adus scaderea in sondaje, ceea ce mi se pare o aberatie incredibila. Discuta colegi care pana acum aveau dosare”, spune deputatul PSD, conform Digi 24. "Ne baga pe toti in aceeasi oala" „Disputa asta e publica, e urata, ne baga pe toti in aceeasi oala. Totusi, dintre oamenii astia nu suntem chiar... eu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, referindu-se la scrisoarea in care i se cere demisia lui Dragnea, ca "problemele din partid nu se rezolva prin scrisori, ci fața in fața, ca barbații". Daea a...

- "Aveam cunostinta despre acest demers si este legitim. Demonstreaza ca suntem un partid viu si responsabil. Sunt unul dintre membri acestui comitet. Am incercat, pana in ultimul moment, sa asez taberele fața in fata, dar este prima data cand nu imi reuseste un astfel de demers (...) Toate…

- "Este o scrisoare in care am incercat sa facem o succinta analiza a PSD și am propus masuri pe care trebuie sa le luam ca partid. Este foarte important sa avem in vedere interesele Romaniei și ale partidului și sa ne gandim la viitor. Noi suntem mai mulți, nu vom pleca din partid, nici din CEx. Nu…

- Premierul Viorica Dancila a propus, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), o intalnire interministeriala la Guvern pentru gasirea unor soluții privind finanțarea Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED, anunța Executivul.Citește…

- Vica Blochina a faut declarații despre relația dintre fiul ei, Edan, și tatal acestuia, antrenorul de fotbal Victor Pițurca. La emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Vica Blochina a facut dezvaluiri despre relația fostului ei iubit, antrenorul de fotbal Victor Pițurca , cu fiul lor, Edan . Blonda…

- Presdintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, la ora 16.00. Seful statului si premierul Viorica Dancila au discutat, ieri, la Palatul Cotroceni, timp de 40 de minute, dupa mai multe luni in care n-au avut dialog

- Marele jucator spaniol Andres Iniesta a ajuns la finalul carierei fotbalistice la nivel inalt. Dupa ce a plecat de la Barcelona, Iniesta s-a retras și din echipa naționala, iar la desparțire a transmis o scrisoare care a emoționat toți suporterii din Spania și nu numai.Citește și: SONDAJ CURS…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca partidul a transmis o scrisoare catre președinții celor doua camere ale Parlamentului prin care solicita suspendarea dezbaterilor privind modificarea Codului Penal. De asemenea, PNL cere și CCR amanarea unei dezbateri privind sesizarea referitoare…