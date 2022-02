Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii responsabili cu mecanismul de conditionalitate au cerut miercuri Comisiei Europene sa suspende fondurile europene pentru statele care incalca statul de drept, referindu-se la Polonia si Ungaria. La randul lor, Budapesta si Varsovia acuza institutiile UE de „abuz de putere”.

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit asigurari, marti, premierului Ungariei, Viktor Orban, privind aprovizionarea cu gaze, iar liderul de la Budapesta a pledat pentru reducerea tensiunilor din Ucraina, subliniind ca niciun lider din Uniunea Europeana nu vrea un conflict. Vladimir Putin l-a…

- Cu pereti din sticla in zig-zag si un acoperis perforat care permite luminii naturale sa patrunda in interior, noua sala de concerte din Budapesta, cu un design futurist, isi propune sa creeze armonie intre natura si muzica, oferind vizitatorilor o experienta plina de inspiratie, relateaza Reuters.…

- Liderul CNSLR-Fratia Mures, Calin Orlando Cocis, le-a transmis elevilor sa isi sustina dascalii in demersurile lor revendicative, iar astfel le va fi si lor bine, in conditiile in care peste 600 de angajati din invatamant din judetul Mures au participat, miercuri, la greva de avertisment organizata…

- Capitalizarea totala a Bursei de Valori București (BVB), adica valoarea tuturor companiilor listate, a depașit pentru prima data in istorie Bursa din Budapestea (BSE). Bursa din Praga, este urmatoarea ținta care in mod realist ar putea sa fie depașita...

- Ungaria este prima tara care a construit deja toate elementele care ii revin din coridorul rutier central-european Via Carpatia, relateaza MTI. Coridorul autostrazii Via Carpatia leaga sapte tari, din Lituania si pana in Grecia, creand o conexiune intre porturile Marii Baltice, Marii Egee si Marii…

- Președintele Joe Biden a avertizat joi, intr-o dezbatere cu zeci de lideri din intreaga lume, ca democrația este in regres in intreaga lume, inclusiv in SUA, scrie Associated Press . Liderul de la Casa Alba va incheia vineri Summitul Democrației, o dezbatere cu zeci de lideri din intreaga lume, insistand…