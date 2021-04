Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de sabie a Romaniei a cucerit medaliile de bronz, luni, la Campionatele Mondiale de scrima pentru juniori de la Cairo, dupa ce a trecut de Turcia, cu 45-40 in meciul pentru locul al treilea. Echipa antrenata de Cosmin Hancianu si compusa din Ilinca Pantis, Felicia Iacob, Mihaela Chitu…

- Sportivul roman Marco Sovar a cucerit medalia de aur in proba masculina de sabie, duminica, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti de la Cairo, dupa ce l-a invins in finala pe sud-coreeanul Junseong Park cu 15-13. Sursa foto: (c) Comitetul Olimpic si Sportiv Roman/facebook…

- Marco Sovar a cucerit, duminica, medalia de aur in proba de sabie a Campionatelor Mondiale de scrima pentru juniori si cadeti de la Cairo, informeaza FR Scrima, potrivit news.ro. "Dupa o semifinala in care atacul si rabdarea i-au adus victoria cu 15-10 in fata americanului Colby Harley, Marco…

- Sportivele romane Teodora Neagu si Denisa Serban au ocupat locurile 7 respectiv 8 in proba individuala de sabie, duminica, la Campionatele Mondiale de scrima de la Cairo (Egipt), informeaza FR de Scrima, potrivit Agerpres. Teodora Neagu le-a invins succesiv pe tabloul principal pe canadianca…

- Mondialele de scrima de la Cairo (Egipt), pentru cadeti si juniori, au debutat sambata cu concursul individual de sabie feminin (junioare), in care reprezentantele Romaniei nu au reusit sa intre in lupta pentru medalii, informeaza FR de Scrima. Maria Matei a avut cel mai lung parcurs, pana…

- Romania participa la Campionatul Mondial din Egipt cu o delegatie alcaruita din 34 de sportivi si sportive si noua antrenori. Din lotul tricolor fac parte si reprezentanti ai CS Farul Constanta. Sportivii de pe litoral vor concura in zilele de 9 si 10 aprilie. La Cairo, in Egipt, se va desfasura, in…

