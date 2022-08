Scrierile părintelui Adrian Lucian Scărlătescu Autor, co-autor, editor, cand și cand scriitor... Dar, inainte de toate, documentarist al vieții religioase din Ialomița ultimilor 200 de ani. Așa s-ar putea prezenta preotul Adrian Lucian Scarlatescu, preot II al Bisericii «Sfinții Imparați Constantin și Elena» din Urziceni. Nu o face insa. In locul sau vorbesc cele 59 de carți publicate in ultimii 28 de ani. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, spune el, alte 10 care așteapta lumina tiparului... Prima parohie nu se uita niciodata Preotul Adrian Lucian Scarlatescu și-a inceput cariera in satul Buești, in biserica ctitorita de Sfantul Calinic... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

