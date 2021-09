Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul franco-ivorian Sebastien Haller a marcat patru goluri pentru Ajax Amsterdam, miercuri seara, la debutul sau in grupele Ligii Campionilor la fotbal, si a facut practic diferenta in meciul castigat de ''lancieri'' cu scorul de 5-1 pe terenul campioanei Portugaliei. Internationalul…

- Reputatul antrenor olandez Guus Hiddink si-a anuntat retragerea din activitate, la varsta de 74 de ani, renuntand la postul de selectioner al Curacao. Hiddink s-a infectat cu Covid-19 in prima jumatate a acestui an, lucru care l-a obligat sa se retraga temporar de la conducerea nationalei Curacao, cu…

- Denzel Dumfries, fundasul dreapta al lui PSV Eindhoven si al nationalei Olandei, care a impresionat la EURO 2020, va semna cu Inter Milano, informeaza presa italiana, citata de L'Equipe. Inter are nevoie de un fundas dreapta dupa plecarea lui Achraf Hakimi la Paris Saint-Germain, iar Denzel Dumfries…

- Olandezul Dick Advocaat este noul selectioner al primei reprezentative de fotbal a Irakului, la 73 de ani el urmand sa-l inlocuiasca pe slovenul Streshko Katanic, a anuntat sambata Federatia irakiana de fotbal, noteaza AFP. Federatia a indicat ca Advocaat a fost ales pe baza ''palmaresului sau,…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a anuntat marti transferul atacantului olandez Donyell Malen, venit de la PSV Eindhoven, vicecampioana din Eredvisie. Donyell Malen, care are 22 de ani, a semnat un contract valabil pana in 2026 cu detinatoarea Cupei Germaniei. In sezonul trecut, el a reusit…

- Ajax Amsterdam l-a transferat pe Steven Berghuis (29 de ani), fostul capitan al rivalei Feyenoord Rotterdam. Ajax a oficializat „cel mai controversat transfer din istoria Eredivisie”, dupa cum il numește presa olandeza. Steven Berghuis, liderul rivalei Feyenoord, a semnat un contract valabil pana in…

- Atacantul sarb Dusan Tadic si-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal Ajax Amsterdam, a anuntat vineri campioana en titre a Olandei pe contul sau oficial de Twitter. Tadic, in varsta de 32 ani, ramane astfel legat de "lancieri" pana in iunie 2024. Sosit la Ajax in vara lui 2018, de la formatia…