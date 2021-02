Școlile din municipiul Deva vor ține orele în scenariul galben în perioada 1 – 5 martie Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara a anuntat ca toate unitatile de invatamant din municipiul Deva vor desfasura activitati didactice conform scenariului galben in intervalul 1 – 5 martie. Scenariul galben presupune participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor protectie. De asemenea, acest scenariu inseamna si participarea zilnica, in sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara a anuntat ca toate unitatile de invatamant din municipiul Deva vor desfasura activitati didactice conform scenariului galben in intervalul 1 - 5 martie, informeaza News.ro. Scenariul galben presupune participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca Directiile de Sanatate Publica trebuie sa aiba disponibilitate pentru testarea COVID a elevilor si cadrelor didactice acolo unde nu exista cabinete medicale scolare, scrie Agerpres . “Testarea elevilor este recomandata, pentru ca este singura modalitate…

- Situația epidemiologica din școli inregistreaza 76 de noi cazuri de COVID-19 și 649 de cazuri de COVID-19 in total la cinci zile de la redeschiderea școlilor. Ministerul Educației a oferit urmatoarele informații cu privire la situația cazurilor inregistrate intre 11 și 12 februarie, dupa cum arata Libertatea:…

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a verificat in aceasta dimineața condițiile in care au inceput cursurile elevii hunedoreni care sunt prezenți la școala. Potrivit informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean, in toate școlile din județ reinceperea cursurilor…

- Acest lucru inseamna ca vor fi prezenți fizic in instituțiile de invațamant din municipiul Deva: preșcolarii și elevii din invațamantul primar elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a elevii din anii terminali din invațamantul profesional și postliceal Scenariul de funcționare al unitaților…

- Inaintea sedintei de Guvern de miercuri, s-a aprobat hotararea nr. 5 / 3 februarie a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) prin care au fost confirmate cele trei scenarii pentru inceperea scolilor pe 8 februarie . Guvernul Romaniei a facut publica Hotararea numarul 5 privind propunerea…

- Conform sondajului realizat de World Vision, jumatate dintre elevi considera ca scoala este pregatita sa se redeschida asigurand dezinfectia spatiilor comune din scoala si a salilor de curs.Copiii isi doresc intoarcerea la scoala, considerand in proportie de 88% ca au tot ce este nevoie pentru a se…

- Scoala online se prelungeste in toata tara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanta de iarna. Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Educatiei, adresata Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si este motivata de situatia epidemiologica, ce continua sa puna presiune pe sistemul…