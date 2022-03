Scoate aceste electrocasnice din priză când pleci de acasă: Sunt vampiri energetici La fel ca in filmul animat „Singuri acasa” (Secret Life of Pets – eng.), in care animaluțele de companie iși fac de cap imediat ce stapanii inchid dupa ei ușa de la locuința, și electrocasnice nescoase din priza sunt active și consuma curent – care se regasește in facturi – chiar daca aparatele nu sunt pornite. Orice persoana responsabila cu mediul inconjurator inchide becurile atunci cand pleaca la culcare sau de acasa, iar asta ajuta, in mod evident, la reducerea facturii la curent. Tot la fel, este de preferat ca electrocanicele mici de bucatarie, televizoarele, computerele, laptopurile, aerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

