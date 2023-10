Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina merita sprijinul, empatia si toata energia noastra in acest proces de reconstructie, a afirmat miercuri Alexandru-Mihai Ghigiu, sef al Cancelariei prim-ministrului Romaniei, la Forumul Rebuilding Ukraine, care are loc la Bucuresti. El a subliniat ca Romania este un partener de nadejde al…

- Bulevardul Libertații din Targoviște a intrat in plin proces de modernizare, noile investiții vor schimba zona centrala a orașului. Se lucreaza concomitent pe alte șapte strazi, respectiv: Calea Campulung, Parvan Popescu, Liniștei, Fructelor, Bulevardul Independenței, Calea București sau Ilfovului.…

- Un alt incendiu puternic a izbucnit in comuna damboviteana Dragomirești, județul Dambovița este sub asediul incendiilor. Incendiul a izbucnit la un depozit de mase plastice in localitatea Dragomirești,langa fabrica de armament.Intervine Det. Tgv cu 1 ASAS,GI Voinesti cu 1 ASAS,Det. Gaesti cu 1 ASAS,SAJ…

- Consiliul Județean Dambovița este unul dintre organizatorii Festivalului Internațional de Nai „Gheorghe Zamfir”, in perioada 18-20 august 2023 Fundația Internaționala de Muzica Gheorghe Zamfir, impreuna cu Primaria orașului Gaești și Consiliul Județean Dambovița, organizeaza Festivalul ce are loc la…

- Prima seara a Festivalului Internațional de Nai ” Gheorghe Zamfir ” la Gaești , Centrul Cultural” Gheorghe Zamfir ” a gazdui conferința de presa privind deschiderea oficiala a festivalului. Au onorat cu prezenta ministrul Culturii, Raluca Turcan, senatorul Virgil Guran, deputatul Radu Popa, secretarul…

- Maestrul Gheorghe Zamfir a avut, vineri seara, la debutul Festivalului International de Nai de la Gaesti, un moment emotionant in care a vorbit despre indrumatorul sau, Fanica Luca, transmite Agerpres. Cu lacrimi in ochi, Gheorghe Zamfir a spus despre Fanica Luca: „A vorbit in nai, l-a transformat in…

- Orașul Gaești este gazda Festivalului Internațional de Nai „Gheorghe Zamfir”, in perioada 18-20 august 2023, potrivit edilului Gheorghe Grigore, vor fi trei zile de excepție. „Dragi gaeșteni, orașul nostru imbraca haine de sarbatoare. In perioada 18.08-20.08.2023 organizam Festivalul Internațional…

- La Gaești, premierea cuplurile de aur, edilul Gheorghe Grigore a pastrat tradiția și de ziua orașului Gaești a premiat cuplurile de aur. „Astazi, am trait momente emoționante alaturi de cuplurile care sarbatoresc 50, respectiv 60 de ani de casatorie. Sunt oameni respectabili, care fac cinste orașului!…