Stiri pe aceeasi tema

- Informatia a devenit publica dupa ce pe retelele de socializare a circulat un film despre care se spune ca ar fi un share dupa ecranul la care se uita cadrul didactic in timpul cursului online la care asistau 42 de studenti de la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu.

- Un profesor din Sibiu le preda din sala de clasa elevilor aflati acasa, spunandu-le ca scoala online are o oarecare eficienta daca e luata in serios, insa niciodata nu poate inlocui scoala fata in fata.

- „Profesor real intr-o școala virtuala”, un curs gratuit de formare pentru cadrele didactice, organizat de Salvați Copiii Romania. Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice…

- Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice dintre copii și considera ca asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majora intampinata…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova cu sprijinul unui polițișt aflat in timpul liber, din cadrul aceleiași secții de poliție, au prins ieri in flagrant un barbat de 45 de ani, din Brașov, banuit ca ar fi sustras bunuri dintr-o societate comerciala din municipiu. In cursul zilei de ieri, un polițișt…

- O profesoara bolnava de Covid a murit in timpul unui curs online, in fața a 40 de studenți, in Argentina. Aproximativ 40 de studenți urmareau cursul online al Paolei De Simone despre istoria secolului XX, cand aceasta a incetat la un moment dat sa mai interacționeze, scrie Digi24.ro .

- 250 de elevi din cateva comune ale județului Cluj au participat la prima școala de vara organizata de fundația Noi Orizonturi. Peste 30 de profesori, parinți, elevi, studenți și artiști și-au oferit din timpul lor liber pentru a-i implica pe copii in diverse activitați.

- Se mai intampla sa uitam sa ne oprim camera de filmat fix atunci cand ne este lumea mai draga, dar parca nimeni nu a comis-o atat de rau ca acest membru al Consiliului Municipal din Rio de Janeiro.