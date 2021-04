Şcoala de Balet a Operei din Paris: Un supraveghetor, arestat pentru atingeri de natură sexuală a unor minori Un supraveghetor de noapte de la Scoala de Balet a Operei din Paris a fost arestat la sfarsitul lunii martie pentru atingerea si agresarea sexuala a doi elevi, a confirmat luni parchetul din Nanterre, un orasel din suburbia Parisului, la solicitarea AFP.



Barbatul de 27 de ani a fost pus sub acuzare pentru fapte de corupere a minorilor, atingeri de natura sexuala comise asupra unui minor de peste 15 ani, si agresiune sexuala asupra unui minor de 15 ani, a declarat sursa, confirmand o informatie aparuta in revista Marianne. Ingrijitorul a fost plasat sub control judiciar.



