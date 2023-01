Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele Educatiei si Sanatatii au transmis deja o serie de recomandari catre școlile, liceele si gradinitele din toata tara. Intre timp vin si critici legate de gestionarea revenirii elevilor in banci, in plina alerta epidemiologica.

- Elevii revin la cursuri astazi, dupa vacanta de iarna, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Pentru prima data, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti,…

- Elevii revin la cursuri luni, dupa vacanta de iarna, ISMB a transmis, duminica seara, ca unitatile de invatamant din Capitala vor lua masurile recomandate de Ministerele Educatiei si Sanatatii, potrivit Agerpres

- Spalatul pe maini și aerisirea periodica a incaperilor sunt cele mai simple metode de a tine microbii la distanta. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor scolare judetene sa explice aceste reguli elevilor și parinților, pe ințelesul tuturor.

- In contextul inmulțirii cazurilor de gripa sezoniera, Ministerul Educației a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali, in urma careia s-a decis ca școlile și gradinițele trebuie sa realizeze un triaj zilnic, la inceputul primei ore de curs, pentru a preveni raspandirea cazurilor.

- 600 de elevi au fost evacuați de catre pompierii botoșaneni, dupa ce o lampa de iluminat a luat foc, iar un cadru didactic a fost ranit la glezna, primind ingrijiri de la medicii SAJ. O lampa de iluminat dintr-un grup sanitar, situat la etajul I al Școlii Generale nr. 14 din municipiul Botoșani, a luat…

- Elevi din 12 unitați de invațamant din județ vor primi pranzul la școala, acestea fiind incluse de Ministerul Educației in lista actualizata a școlilor incluse in programul „Masa calda".Proiectul iși propune sa asigure, gratuit, o masa in timpul programului de la școala, in valoare de ...