- Cu ocazia intreruperii Ligii 1, CFR Cluj a disputat un amical in compania echipei de Liga a 3-a CSM Satu-Mare, caștigat de elevii lui Dan Petrescu cu scorul de 5-0. CFR a jucat luni seara un meci de verificare contra celor de la Satu-Mare. Cu Dan Petrescu la prima partida pe banca dupa scandalul cu…

- SCM Zalau s-a intrebuințat serios pentru a obține toate cele trei puncte puse in jos in deplasarea Carei, in fața formației locale, Victoria. Partida de sambata, din cadrul rundei cu numarul trei, a fost una echilibrata, chiar daca adversara zaluanilor a fost o nou-promovata in Liga a III-a. Venita…

- Farul Constanta isi continua seria de invincibilitate in Superliga, ramanand fara esec si dupa etapa a saptea, in care, in aceasta seara, a castigat pe terenul campioanei Romaniei, CFR Cluj "Marinariildquo; au realizat o victorie mare, impunandu se cu 3 1, dupa ce au fost condusi cu 1 0 si, cu 15 puncte,…

- Noul sezon al Ligii a III-a de fotbal a debutat la finalul acestei saptamani, SCM Zalau și Sportul Șimleu evoluand pe teren propriu in prima etapa. Zalauanii pregatiți de Cristian Lupuț, Sergiu Moga și Claudiu Cornaci au avut un debut perfect, caștigand cu 4 – 0 disputa CSM Sighetu Marmației. Toate…

- SCM Zalau a invins vineri, cu scorul de 2 – 1, Gloria Bistrița-Nasaud intr-un amical desfașurat pe Stadionul Municipal, fiind primul amical pe care echipa zalauana il susține pe aceast stadion in aceasta vara. Formația condusa de Cristian Lupuț și Claudiu Cornaci a condus și la pauza, scorul fiind deschis…

- CFR Cluj a reusit sa castige cu emotii meciul din a treia etapa a Superligii disputat pe teren propriu impotriva Mioveniului. Ardelenii au avut emotii atat pe teren, cat si din cauza nocturnei care s-a stins si putea sa produca o infrangere la masa verde pentru campioana Romaniei.

- Dupa 6 – 4 in urma cu o saptamana, pe terenul de la Baza Sportiva Clujana, SCM Zalau s-a impus și sambata in fața celor de la Sanatatea Cluj. Amicalul a avut loc la Baza Sportiva Viitorul de la Hereclean, scorul final fiind 6 – 1 pentru formația zalauana. La pauza, scorul a fost 3 – 0, antrenorii Cristian…

- Vacanța a luat sfarșit pentru jucatorii de la SCM Zalau și pentru noua conducere tehnica. Antrenorii Cristian Lupuț și Claudiu Cornaci au programat reunirea lotului pentru ziua de luni, 6 iulie, la Stadionul Municipal. Din lotul cu care a activat in ediția anterioara, SCM Zalau i-a pastrat pe zalauanii…