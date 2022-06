Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa, in perioada 11-20 august, la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). Printre juniorii convocați se afla și Șerban Horga, de la SCM OHMA Timișoara.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. In urma cu cateva ore am primit o solicitare din Bulgaria pentru a realiza procedurile de extradare pana pe 20 iunie, acum se analizeaza un plan de extradare, pana pe 20 iunie statul…

- Curtea de Apel de la Sofia a decis vineri ca fostul ministru al Turismului Elena Udrea – aflata in arest in Bulgaria – sa fie adusa in Romania pentru a executa pedeapsa de 6 ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute, potrivit Libertatea. Ea le-a cerut magistraților bulgari sa respinga cererea statului…

- Avionul privat care a patruns in mod neautorizat miercuri dupa-amiaza in Ungaria, Romania si Serbia a aterizat in Bulgaria, pe o pista neutilizata, iar autoritatile bulgare incearca sa afle cui apartine si sa clarifice situatia. Ministerul Apararii de la Sofia a anuntat ca avionul privat, de tip…

- ADVERTORIAL. In luna mai 2022, a doua linie directa zilnica de grupaj conecteaza Romania cu Bulgaria. Deschiderea depozitului Raben din Timișoara a creat noi oportunitați de dezvoltare. Depozitul cu o suprafața totala de 4500 de metri patrați inaugurat in Septembrie 2021, ofera soluții de transport…

- De la 1 ianuarie 2024 bulgarii vor trece la moneda euro. Anunțul a fost facu t de ministrul Inovarii. Situația sta diferit in Romania. Bulgaria vaadopta euro de la 1 ianuarie 2024, așa cum decisese precedenta guvernare, au anunțat ministrul de finanțe și cel al inovației de la Sofia, citaai de agenția…

- Dupa o deplasare extenuanta, handbalistele tricolore au castigat in Feroe dar isi vor juca prezenta la Euro 2022 in prima zi de Paste, la Ramnicu Valcea, intr-un meci cu Austria transmis in direct de TVR1 Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele…

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.