Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al AJF Dambovița a luat urmatoarele decizii la ultima ședința: 1. Se aproba Hotararea Comitetului de Urgența nr.3 din 06.06.2022; 2. Se aproba Hotararea Comitetului de Urgența nr.4 din 13.06.2022; 3. Omologheaza rezultatele și clasamentele finale ale tuturor […]…

- REȘIȚA – Handbaliștii rosso-neri au vrut sa dea un exemplu! Drept urmare, miercuri, 15 iunie, aceștia in frunte cu coordonatorul Marius Bahan au adunat peste 30 de saci cu gunoaie intr-o acțiune de voluntariat! „Adevarul este ca priveliștea de la stema este incredibila! Ne-am dorit sa facem acest loc…

- SCM Politehnica avea nevoie de un succes cu bihorenii pentru a-si asigura in proportie de 99% locul in elita inaintea ultimei zile din barajul de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor. Timisorenii s-au impus cu 38-23 (18-12), un scor care ii cam scuteste de emotii si in privinta golaverajului final.…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 36-29, in fața celor de la CSM Bacau și a terminat pe locul 4 in Liga Zimbrilor. Handbaliștii antrenați de Horațiu Gal au inceput bine partida și s-au distanțat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- SCM Politehnica a avut parte de o pauza competitionala generoasa in aprilie, dupa esecul din Cupa cu Steaua. Acum, dupa doua amicale disputate, alb-violetii revin la programul de campionat cu un meci acasa, maine, contra celor de la CSM Vaslui. Poli a avut parte de o pauza lunga, in care a dispus in…

- Handbalistii alb-violeti au disputat doua jocuri amicale in pauza de la partidele oficiale. Dupa ce au trecut la pas de „U” Cluj, astazi timisorenii au obtinut un succes notabil, la mult mai bine clasata Potaissa Turda, meci castigat de SCM Politehnica, scor 35-33. Rezultatul de la Turda poate fi important…