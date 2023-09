SCM Politehnica a pierdut la Suceava la ultima aruncare, cu zid SCM Politehnica a cedat din nou punctele in finalul unui meci din elita. Handbalistii alb-violeti au avut meciul din Bucovina cu CSU din Suceava in mana, dar a incasat golul care i-a cauzat o noua infrangere, la ultima faza, scor 34-35. Timisorenii au dominat si au condus de-a lungul jocului, avand la pauza un avantaj […] Articolul SCM Politehnica a pierdut la Suceava la ultima aruncare, cu zid a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

