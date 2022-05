Stiri pe aceeasi tema

- Sclavie intr-o ferma din Alba, pentru 5 copii din Bihor: Ce au decis magistrații in cazul celui care i-a exploatat Sclavie intr-o ferma din Alba, pentru 5 copii din Bihor: Ce au decis magistrații in cazul celui care i-a exploatat Dupa ce a forțat cinci copii din Bihor, pe care i-a luat de la parinti,…

- Un cadru militar si un paznic de vanatoare din judetul Bistrita-Nasaud, impreuna cu doi vanatori din judetul Bihor sunt cercetati pentru ca, la sfarsitul saptamanii trecute, au organizat o partida ilegala de vanatoare si au impuscat un urs.

- O alta tragedie a avut loc in Bihor, in urma cu puțin timp, atunci cand un barbat decis sa-și ia viața, lasand in urma sa o mare de suferința și doi copii fara tata. Potrivit primelor informații, decizia crunta luata de barbat a venit dupa ce ar fi aflat o veste pe care nu ar […] The post Sinucidere…

- Un incendiu a izbucnit la pavilionul cu 3 etaje ale Spitalului de Psihiatrie Nucet din Bihor, sambata, la ora 11.05. Pompierii au reusit sa il stinga in 10 minute. Nicio persoana nu a fost ranita si nu s-a impus evacuarea niciunui pacient, insa au fost pagube materiale. „Pentru gestionarea evenimentului,…

- Instanța din Bulgaria a decis sa amane pronunțarea in cazul Elenei Udrea, care a cerut sa nu fie extradata in Romania, aici unde are de ispașit o pedeapsa de șase ani, primita prin sentința data de ICCJ in Dosarul Gala Bute. Udrea a acuzat ca este o victima a opresiunii politice in Romania și a cerut…

- Basescu nu pierde drepturile de ex-presedinte. „Petrov" a colaborat cu Securitatea, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar Traian Basescu nu pierde drepturile cuvenite unui fost sef de stat. Cel putin in interpretarea avocatei Elenina Nicut. Basescu nu pierde drepturile de ex-presedinte Potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii sa poata fi solutionata si la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contravenientul, nu doar la…

- Decebal Fagadau, fostul primar al Constantei, a fost prezent ieri, 25 februarie 2022, la Sectia penala a Tribunalului, acolo unde judecatorii au deschis dosarul in care edilul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie. Magistratii au fost nevoiti sa amane procesul, pe fondul lipsei raportului…