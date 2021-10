Schița Cabinetului Dacian Cioloș O varianta de lucru discutata duminica de Biroul National al USR este un Cabinet Cioloș in care Dan Barna ar fi vicepremier și ministru de externe. Stelian Ion ar fi pastrat la Justiție, Catalin Drula la Transporturi și Ioana Mihaila ar ocupa din nou portofoliul Sanatații. O schița a viitorului guvern minoritar USR-PLUS este discutata in conducerea formațiunii inainte ca ea sa fie depusa la Parlament, odata cu programul de guvernare, noteaza Hotnews . Schita Cabinetului Dacian Ciolos: Vicepremier + Ministerul Afacerilor Externe – Dan BarnaMinisterul Justitiei – Stelian IonMinisterul de Interne… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

