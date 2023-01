Schimbul de mesaje între Shakira și Gerard Pique continuă. Cum s-a prezentat duminică fostul fotbalist „Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo”, i-a transmis Shakira lui Pique intr-o melodie in care il ataca pe fostul partener și pe noua sa iubita. Iar, duminica, fostul fotbalist a raspuns ironic și a sosit la un meci exact la bordul unui autoturism Renauld Twingo, relateaza publicația sportiva spaniola AS . Este a doua replica ironica pecare fostul fundaș al Barcelonei i-o adreseaza fostei partenere dupa ce cantareața columbiana a lansat joi o melodie in care ii critica deschis pe Pique, precum si pe actuala sa iubita, Clara Chia. „Mergi mult la sala, dar fa-ti sa munceasca putin si creierul”, „Ai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist spaniol Gerard Pique si-a achizitionat un automobil marca Renault Twingo pentru a-i raspunde Shakirei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Pentru a ii raspunde Shakirei, care in urma cu trei zile a lansat o piesa, numita BZRP Music Sessions #53, in care ii critica pe el și pe actuala lui iubita, Gerard Pique a facut un gest care odata ajuns pe rețelele de socializare s-a viralizat. Facand aluzie la versul „a schimbat un Ferarri pentru…

- Shakira, in varsta de 45 de ani, si Gerard Pique, in varsta de 35 de ani, si-au anuntat despartirea dupa mai bine de un deceniu de viata comuna in iunie 2022.Intitulata „BZRP Music Session #53” este compusa in colaborare cu producatorul argentinian Bizarrap, iar Shakira a folosit versurile pentru a-și…

- Soția lui Messi a reacționat la noua melodie lansata de Shakira, un atac pe fața la Gerard Pique și iubita lui actuala. Muult timp s-a crezut ca Antonela Roccuzzo, soția lui Leo Messi ar fi in conflict cu Shakira. Insa iata ca adevarul este altul! Deși sunt considerate rivale, cele doua neavand o relație…

- Continua „razboiul” la distanța dintre fostul fotbalist Gerard Pique și cantareața columbiana Shakira, fosta sa partenera, relateaza publicațiile spaniole AS și Marca.In urma cu cateva zile, Shakira a „zguduit” social media și alte platforme digitale prin lansarea „Music Sessions Vol. 53″ cu DJ-ul argentinian…

- Noul cantec al Shakirei despre fostul ei partener Gerard Pique, in care artista isi exprima dispretul pentru ca a inselat-o, a batut recorduri pe YouTube, devenind cel mai vizionat cantec latino in aceasta perioada, relateaza BBC. Videoclipul piesei „Out of Your League" a fost vizionat de peste 72 de…

- O noua melodie lansata joi de Shakira in care il ataca direct pe Gerard Pique și pe actuala lui partenera a fost vizionat de peste 70 de milioane de ori in 24 de ore, devenind cel mai ascultat cantec latino pentru aceasta perioada de timp, transmite BBC . Melodia, intitulata „BZRP Music Session #53”,…

- Celebra cantareața Shakira a lansat, recent, o melodie prin de mesaje acide la adresa fostului ei partener de viața, fotbalistul Gerard Pique. Pentru a fi sigura ca nu exista niciun dubiu ca ii este dedicata ii pronunța chiar și numele alaturi de cel al iubitei lui actuale in varsta de 23 de ani. Single-ul…