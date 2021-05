Stiri pe aceeasi tema

Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca", organizeaza duminica, 9 Mai, mai multe actiuni culturale, prin care sarbatoresc Ziua Europei.

Reputatul profesor universitar doctor Silviu Angelescu, de la Universitatea Bucuresti, a deschis in incinta Palatului Brancovenesc de la Potlogi, o expozitie temporara ce cuprinde obiecte de arta de mare valoare istorica, decoratiuni realizate din argint, cupru si bronz, obiecte de cult, costume medievale,…

Garda de Mediu Dambovița a confiscat inca o mașina, dupa ce șoferul a fost prins incercand sa descarce deșeuri pe

Investiții majore in educație la Corbii Mari și Potlogi, in plin proces de exeucuție sunt gradinițe noi și școala și sala de sport. Intr-o vizita de lucru la Potlogi, președintele Corneliu Ștefan a putut vedea stadiul in care se afla construcția gradiniței cu program normal, in cadrul unui proiect…

Crucea Roșie Dambovița vine in sprijinul a 180 de familii nevoiașe cu pachete care conțin produse de igiena din localitațile: Aninoasa, Ulmi, Razvad, Moroeni, Potlogi, Darmanești, Dragomirești

Mascații au oprit in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere care se desfașura in comuna dambovițeana Potlogi, fara respectarea normelor sanitare in contextul epidemiei COVID-19