- In aceasta luna a fost oficializata prima schimbare din acest an a Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) prin introducerea unor ocupatii si modificarea mai multor ocupatii conform Ordinului comun al Ministerului Muncii si al Institutului National de Statistica, anunta zf.ro.

