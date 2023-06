Compania Meta, care mai deține și celebra platforma de socializare Facebook, a facut un update important la aplicația WhatsApp, folosita in prezent de miliarde oameni. Cea mai importanta modificare se refera la perioada de stocare a mesajelor. Aplicația va pastra mesajele pentru 30 de zile, in memoria telefonului, dupa care le va șterge automat. Nu este clar daca aceste mesaje vor fi șterse și de pe contul de Icloud sau din memoria cache a telefonului. In acest caz, utilizatorul va putea va putea alege opțiunea de a șterge mai repede mesajele din aplicație, purtate cu diferite alte persoane. De…